В России создали высокотехнологичный сплав для автопрома и судостроения

Группа ученых-материаловедов Сибирского федерального университета совместно со специалистами объединенной компании «Русал» разработали недорогой высокопрочный сплав магния и алюминия, легированный добавками циркония и скандия. Особенность полученного материала состоит в том, что в сплав вовлечено минимальное количество скандия.

Скандий - легкий металл серебристого цвета, который даже в малых количествах алюминиевым сплавам придает повышенную коррозионную стойкость и большую прочность.

Скандийсодержащие сплавы, которые снижают массу и металлоемкость конструкций, отличает высокий уровень механических свойств. Они отлично поддаются сварке, идеальны для использования в судо-, авиа- и автомобилестроении, создании строительных конструкций и железнодорожных подвижных составов. Но применение их на сегодня ограничено из-за большой стоимости в связи с содержанием дорогого скандия в сплавах порядка 0,25-0,30%.

Как рассказал доцент кафедры литейного производства Института цветных металлов и материаловедения СФУ Александр Безруких, новые сплавы системы Al-Mg, в которых содержится минимальное количество скандия, позволят достичь большого снижения себестоимости их производства из-за экономного использования легирующих добавок, сообщает РИА Новости.

По словам Безруких, внедряемая технология получения крупногабаритных плоских слитков методом полунепрерывного литья из новых сплавов на заводах «Русал» даст «зеленый свет» производству приемлемых по стоимости качественных деформированных полуфабрикатов (листов и плит) и расширит рынок сбыта продукции предприятия.

По расчетам специалистов, расход лигатуры Al-Sc на тонну созданного ими сплава снижается в 2,5 раза. За счет этого себестоимость производства тонны экономнолегированного сплава снижается больше чем на $3000.

Как заявил Безруких, сегодня промышленное использование алюмо-скандиевых сплавов ограничивается некоторыми областями военно-промышленного комплекса и аэрокосмической отрасли.

Он отметил, что в ближайшие пять-десять лет делается расчет на увеличение спроса на разработанные сплавы. По его словам, это можно расценивать как один из шагов в сторону развития импортозамещения продуктов с добавленной стоимостью.