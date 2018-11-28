ПВО Крыма усилят дивизионом ЗРК С-400 «Триумф»
Зенитно-ракетный дивизион С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщает представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на полигоне в Астраханской области и в ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ.
С-400 «Триумф» - зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Способен уничтожать их на высотах от 30 километров до 5 метров.
Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.