Выход в свет: проезд летного образца Ил-112В впервые сняли на видео
Специалисты ПАО «Ил» проведут весь комплекс так называемых аэродромных отработок. Предполагается, что свой первый полет авиасудно осуществит до конца текущего года.
Видео: Алексей Поляков, facebook
Первый летный образец Ил-112В был передан на летно-испытательную станцию (ЛИС) на воронежском авиастроительном предприятии ПАО «ВАСО». Процедура передачи состоялась сегодня, 27 ноября. Кадры с места события очевидцы публикуют в соцсетях.
Теперь самолет должен будет пройти процедуру отработок и проверок, после чего можно будет судить о готовности авиасудна к осуществлению первого полета.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для перевоза до пяти тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава, а также десантирования. Предполагается, что он заменит турбовинтовые самолеты Ан-26 и Ан-24.