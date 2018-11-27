Первый самолет Ил-112В передан на летные испытания

27 ноября 2018 года на воронежском авиастроительном предприятии ПАО «ВАСО» прошла процедура передачи первого летного образца Ил-112В на летно-испытательную станцию, сообщили на предприятии.

На ЛИС ВАСО специалисты ПАО «Ил» проведут весь комплекс так называемых аэродромных отработок самолета. После этого будет дано заключение о готовности машины к первому полету.

Ранее сообщалось, что самолет совершит первый полет до конца текущего года.

Ил-112В призван заменить турбовинтовые самолеты Ан-26 и Ан-24. Легкий военно-транспортный самолет будет способен перевозить грузы до пяти тонн, солдат, технику и различные вооружения. Для использования в гражданской авиации будет выпущена отдельная модификация под названием Ил-112Т.