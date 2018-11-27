«Ночной охотник» получил новый двигатель повышенной мощности

Объединенная двигателестроительная корпорация завершила разработку двигателя для ударного вертолета «Ночной охотник», который значительно повысит его боевые возможности. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«ВК-2500П является новейшей модификацией турбовального двигателя ВК-2500. Летные испытания ВК-2500П проходили в составе опытного образца Ми-28НМ. В настоящий момент разработчик силовой установки – предприятие ОДК-Климов – приступает к началу серийного производства», - говорится в сообщении компании.

В нем также подчеркнуто, что основным отличием ВК-2500П от базового ВК-2500 является модернизированная система автоматического управления (САУ), которая снижает трудоемкость технического обслуживания, повышает безопасность полетов и улучшает технические характеристики силовой установки.

Мощность двигателя на чрезвычайном режиме повышена с 2700 до 2800 л.с, на взлетном режиме – с 2400 до 2500 л.с. Ресурс до первого капитального ремонта увеличен с 2000 до 3000 час/циклов.

Ми-28НМ модификация вертолета Ми-28Н, которая отличается в первую очередь спаренным управлением. Подробнее о вертолете читайте в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».