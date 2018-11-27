Новейшую технику морской пехоты показали в действии

На кадрах, опубликованном Министерством обороны РФ можно увидеть модернизированные бронетранспортеры БТР-82А, катера на воздушной подушке «Зубр», военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ, катера «Раптор», показана высадка морской пехоты на необорудованное побережье.

Ранее Главнокомандующий Военно-морским флотом Росии адмирал Владимир Королев сообщил, о том, что подразделения морской пехоты перевооружаются на модернизированные плавающие бронетранспортеры БТР-82А.

БТР-82А — модификация БТР-82 с 30-мм пушкой 2А72 в модуле БППУ. Его основное отличие - 30-миллиметровая пушка 2А72, установленная на башенной пушечно-пулеметной установкой. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

Спаренное вооружение снабжено электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором, комбинированным всесуточным прицелом наводчика ТКН-4ГА со стабилизированным полем зрения и каналом управления дистанционным подрывом снаряда.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух и стенки до полуметра метров высотой.

Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

В данный момент на вооружении морских пехотинцев стоит порядка 600 БТР-82А.