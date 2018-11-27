Опубликованы фото беспилотника, зашитого в снаряд РСЗО «Смерч»

Телеканал «Звезда» публикует фото реактивного разведывательного снаряда для РСЗО «Смерч», созданного для оперативной доразведки целей.

Беспилотник РСЗО «Смерч» создан по самолетной схеме. Его основные задачи - определение параметров ветра в районе цели, передача данных по распознаванию объектов разведки с их координатами в командно-штабную машину, проведение результатов стрельбы в реальном временном режиме.

В информации, представленной к беспилотнику сообщается, что время нахождения беспилотника в воздухе составляет до получаса, масса полезной нагрузки - 7 килограмм.

Скорость полета беспилотника составляет порядка 100 километров в час, максимальная высота - 3000 метров.

БПЛА оснащен ТВ и ИК камерой, разрешение наблюдаемой поверхности при высоте полета 500 м - не менее 0,5 м в центра и 0,7 м на краях.

Ранее о назначении беспилотника телеканалу «Звезда» рассказал генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец.