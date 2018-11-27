На базе Ка-52 создадут летающую лабораторию по проекту скоростного вертолета

ОКБ Камова создаст на базе вертолета Ка-52 летающую лабораторию по проекту скоростного вертолета. Об этом сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленной отрасли сообщали, что российское военное ведомство утвердило концепцию скоростного вертолета, который планируется создавать по классической, одновинтовой схеме.

При этом ранее в издании Defense Blog были опубликованы кадры с презентации скоростного вертолета от ОКБ Камова, который планируется создавать по сосной схеме.