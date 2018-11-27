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Встроенный в снаряд РСЗО «Смерч» беспилотник прошел испытания

Василиса Морозова
07:52 27.11.2018
Первые образцы беспилотника, вероятно, будут проданы за рубеж, так как в России уже определены «структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии».
Встроенный в снаряд РСЗО «Смерч» беспилотник прошел испытания
Фото: Минобороны России

В пресс-службе концерна «Техмаш» заявили, что работы по созданию и испытаниям беспилотника, запускаемого в снаряде реактивной системы залпового огня «Смерч», находятся на заключительном этапе.

Как ранее рассказал генеральный конструктор научно-производственного объединения «Сплав» Николай Макаровец, был разработан БПЛА, который запускается в снаряде РСЗО «Смерч». По его словам, первым заказчиком, по всей видимости, станет зарубежный покупатель, так как в РФ были «определены структуры, обеспечивающие применение беспилотников в интересах армии».

Напомним, РСЗО «Смерч» - российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм, предназначенная для поражения живой силы, бронированной техники, а также артиллерийских и минометных батарей и других целей.

В НПО «Сплав» были созданы БМ-21 «Град», а также РСЗО «Ураган» и «Смерч». Продукция объединения, ведущего в России производителя реактивных систем залпового огня, поставляется также за границу.

Ранее «Звезда» опубликовала видео, как на тульских заводах, изготавливают оболочки снарядов для реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град» и «Торнадо-Г».  

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