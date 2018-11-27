Встроенный в снаряд РСЗО «Смерч» беспилотник прошел испытания

В пресс-службе концерна «Техмаш» заявили, что работы по созданию и испытаниям беспилотника, запускаемого в снаряде реактивной системы залпового огня «Смерч», находятся на заключительном этапе.

Как ранее рассказал генеральный конструктор научно-производственного объединения «Сплав» Николай Макаровец, был разработан БПЛА, который запускается в снаряде РСЗО «Смерч». По его словам, первым заказчиком, по всей видимости, станет зарубежный покупатель, так как в РФ были «определены структуры, обеспечивающие применение беспилотников в интересах армии».

Напомним, РСЗО «Смерч» - российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм, предназначенная для поражения живой силы, бронированной техники, а также артиллерийских и минометных батарей и других целей.

В НПО «Сплав» были созданы БМ-21 «Град», а также РСЗО «Ураган» и «Смерч». Продукция объединения, ведущего в России производителя реактивных систем залпового огня, поставляется также за границу.

Ранее «Звезда» опубликовала видео, как на тульских заводах, изготавливают оболочки снарядов для реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град» и «Торнадо-Г».