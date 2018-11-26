Скоростной катер нового проекта проходит испытания в РФ

В стадии государственных испытаний находятся четыре корабля и один катер, которые в ближайшей перспективе войдут в состав Черноморского флота, сообщает пресс-служба ЧФ.

«Среди новостроек, проходящих испытания: малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев», морской тральщик «Иван Антонов», а также скоростной транспортно-десантный катер нового проекта», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что в 2018 году флот получил на вооружение новый комплекс средств автоматизации противовоздушной обороны, а вспомогательный флот пополнился новым буксировочным катером «БУК-2190».

В следующем году в состав ЧФ должны быть включены два новых малых ракетных корабля различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр» и морского буксира «Сергей Балк».