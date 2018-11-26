Названы сроки принятия на вооружение новейшего ЗРК «Полимент-Редут»

Корабельный зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» примут на вооружение в первой половине 2019 года. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В первой половине 2019 года комплекс планируется принять на вооружение ВМФ», - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что в конце 2018 года планируется завершить все испытания ЗРК с корвета проекта 20380, в том числе должны пройти стрельбы с этого носителя по воздушным и морским целям.

По словам источника, комплексами «Полимент-Редут» будут вооружаться все новые и проходящие модернизацию боевые надводные корабли классов корвет и фрегат. Также ЗРК будет установлен на авианосце «Адмирал Кузнецов» и на тяжелых атомных ракетных крейсерах «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» в ходе их ремонта и модернизации.

Ранее ход испытаний ЗРК «Полимент-Редут» обсудили в Минобороны России.