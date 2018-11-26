В ОСК заявили о готовности начать постройку атомных эсминцев «Лидер»

Постройку атомных эсминцев проекта «Лидер» готовы начать предприятия Объединенной судостроительной корпорации, но сроки строительства кораблей с ядерной энергоустановкой зависят от решения военных. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

«Это длинная история. Будет контракт, будем разрабатывать», - цитирует Рахманова агентство.

Ранее стало известно, что постройкой атомных эскадренных миноносцев проекта «Лидер» сможет заняться предприятие «Северная верфь» после завершения строительства нового эллинга.

Проект атомных эсминцев «Лидер» предусматривает их вооружение противокорабельными ракетами, крылатыми ракетами для ударов по наземным целям, перспективными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны.