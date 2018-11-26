Арктические Тор-М2ДТ поступили на вооружение российской армии

Специалистами 705-го военного представительства Минобороны России проведен цикл приемо-сдаточных испытаний и в полном объеме завершен прием первой серийной партии из 12 арктических комплексов ТОР-М2ДТ, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Тор-М2ДТ - арктическая версия комплекса «Тор-М2», установленная на гусеничный двухзвенный транспортер ДТ-30М. Это позволило придать системе уникальную проходимость.

Тор-М2ДТ способен преодолевать рвы, плавать, способен работать при 50-градусном морозе.