Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» принята Минобороны

Первая партия из 12 зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ», разработанных для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера, поступила в Вооруженные силы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что арктические «Торы» будут переданы на Северный флот в третьей декаде ноября. После этого зенитно-ракетному комплексам предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки воздушным транспортом.

«Тор-М2ДТ» –– арктический вариант комплекса «Тор-М2», установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. ЗРК «Тор-М2ДТ» способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.