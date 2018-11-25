Новая РЛС усилила контроль воздушного пространства Черноземья

Радиолокационная станция «Небо-УМ» усилила контроль неба в южной части Центральной России. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — говорится в сообщении.

Станция средних и больших высот «Небо-УМ» поступила по гособоронзаказу в дивизию противовоздушной обороны ЗВО в Воронежской области. Она способна находить и сопровождать как аэродинамические, к примеру самолеты, вертолеты или крылатые ракеты, а также баллистические цели, к которым относятся боевые блоки ракет.

Кроме того, экипаж станции обладает возможностью определять государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Эта радиолокационная станция способна контролировать воздушное пространство в радиусе 600 километров и обнаруживать объекты на высоте до 80 километров.