Опубликованы кадры синхронной посадки пары Су-57, снятые с воздуха

Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен российскому истребителю пятого поколения Су-57. Съемочной группе телеканала «Зведа» удалось снять посадку пары истребителей с рампы транспортного самолета Ан-12.

На видео два самолета совершают синхронную посадку на ВПП аэродрома, видна работа тормозных парашютов.

Отметим, что ранее главный конструктор самолета рассказывал о том, что длина разбега истребителя в два раза меньше, чем у Су-35.

Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Смотрите программу «Военная приемка» в воскресенье, в 09:55.