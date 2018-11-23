Начались летные испытания военной модификации вертолета Ми-38

Летные испытания вертолета Ми-38Т начались на Казанском вертолетном заводе. Данная машина является военной модификацией вертолета Ми-38.

Вертолет оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях.

В конструкци вертолета использованы композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах. Ми-38Т имеет высокую степень автоматизации: пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять в автоматическом режиме полет по маршруту и заход на посадку, стабилизацию в любом режиме полета, а также висение.

Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 обеспечивает экипаж информацией в объеме и качестве, обеспечивающих высокий уровень безопасности выполнения полетов.

Ранее стало известно, что Ми-38Т совершил первый полет.