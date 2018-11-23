Борисов рассказал о воссоздании ледокольного флота в РФ

С учетом секретности сведений заседание проходило в закрытом режиме. После беседы с законодателями куратор отечественного ОПК рассказал журналистам о гособоронзаказе и строительстве новых атомных ледоколов.

«Формируется и воссоздается ледокольный флот. Сегодня на Балтийском заводе ведется стротельство трех ледоколов мощностью 60 мегаватт. Скоро этот заказ будет расширен до пяти. Единственным исполнителем заказа по ледоколу "Лидер" будет завод "Звезда" на Дальнем Востоке», - сказал Борисов.

Сейчас он выполняется на 98%. Речь шла и об освоении Арктического региона. Как ожидается, после сегодняшнего правительственного часа сенаторы предложат свои рекомендации по развитию отечественного ОПК.

Ледоколы «Лидер» будут способны ломать лед толщиной более четырех метров и осуществлять ледовые проводки в Арктике круглый год.