Научная рота ВДВ сформирована в Туле

В Туле завершился отбор новобранцев в научную роту Воздушно-десантных войск. В ней будут служить 20 выпускников ведущих технических вузов России, а также дипломированные инженеры, имеющие опыт работы в высокотехнологичных отраслях.

В ближайшие дни молодые люди примут военную присягу, а в декабре приступят к своим обязанностям. В отличие от обычных десантников, занимающихся преимущественно боевой подготовкой, армейские ученые посвятят общевойсковым тренировкам только один день в неделю.

Остальное время им предстоит работать в конструкторском бюро приборостроения и научно-производственном объединении «Сплав», где занимаются разработкой перспективных образцов боевой техники.