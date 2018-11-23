Новые Ка-52 «Аллигатор» усилили авиацию ЮВО

Вертолеты были доставлены с завода-изготовителя при помощи самолетов военно-транспортной авиации. Окончательная сборка машин будет произведена на военных аэродромах в ближайшее время.

В сообщении подчеркнуто, что летный и инженерно-технический состав частей прошел переобучение и готов к эксплуатации новых машин.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюс - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Уникальной особенностью вертолета являются катапультируемые кресла экипажа. При этом перед катапультированием происходит отстрел лопастей. Вертолет, наряду с Ми-28 «Ночной охотник», применялся в Сирии, где наносил удары по террористам.