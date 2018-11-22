Названы сроки поступления БМПТ «Терминатор» в войска

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» будет принята на вооружение до конца года. Об этом сообщили в Минобороны России.

«До конца текущего года на вооружение планируется принять боевую машину поддержки танков», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в этом году в войсках введены в эксплуатацию более 3000 боевых машин.

«Доля современных образцов бронетанковой техники и вооружения в войсках увеличилась с 29% в прошлом году до 31% в этом, автомобильной техники - с 54% до 59%», - отметили в министерстве.

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.