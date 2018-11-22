Путин высоко оценил технополис «Эра» в Анапе

Президент России Владимир Путин высоко оценил военный технополис «Эра» в Анапе, который должен в полном объеме заработать в конце 2019 года.

По его словам, в Анапе будут созданы современные научно-исследовательские и производственные комплексы, которые будут способствовать быстрой и эффективной разработке технологий в области обороны и безопасности.

Ранее на совещании по ОПК в Анапе Путин призвал сократить цикл производства ракет и боеприпасов.

Особое внимание на совещании уделялось в том числе разработкам высокоточного оружия.