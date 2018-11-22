Путин призвал сократить цикл производства ракет и боеприпасов

Цикл производства ракет и боеприпасов необходимо сократить, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ОПК в Анапе.

«Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов», - сказал Путин.

Он отметил, что цикл производства современного вооружения зависит не только от мощности предприятий, которые занимаются финальной сборкой изделий, но и от заводов-поставщиков, уровня обеспеченности сырьем.

По словам Путина, нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.

Он подчеркнул, что предприятия ОПК должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов, в том числе для перспективных образцов вооружений.