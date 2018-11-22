Су-57 получил уникальное вооружение сверхбольшой дальности

Дальность вооружения класса «воздух - поверхность» российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит ему уничтожать наземные цели без захода в зону ПВО противника. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«Наше оружие, в первую очередь если это оружие "воздух - поверхность", противокорабельное, противолокационное, должно обладать малой заметностью, быть помехоустойчивым, высокоточным. И естественно, большое внимание уделяется дальности полета, которая позволяла бы его использовать вне зоны действия ПВО, как объектовой, так и зональной. Вот эти характеристики для нас основные, и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сегодня уже испытывается в рамках Су-57», - сказал Обносов.

Разработчик подчеркнул, что дальность вооружения Су-57 удалось повысить в два раза.

«На новых изделиях дальность превышает то, что мы имели, раза в два. Наверное, это не будет большой ошибкой, погрешностью», - сказал Обносов.

Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Ранее летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о боевом применении истребителей в Сирийской Арабской Республике.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55.