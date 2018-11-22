Падение небес: в НАТО дали название российской ракете «Буревестник»

Российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» получила кодификацию НАТО «Skyfall», что можно перевести как «Падение небес». Об этом сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда со ссылкой на источник.

Слово «skyfall» не имеет аналога в русском языке. Его можно перевести как «падение небес», или «небопад», по аналогии со «starfall» («звездопад»).

«Буревестник» - крылатая ракета с ядерной силовой установкой, способная совершать полет в обход рубежей обороны ПВО благодаря неограниченной дальности полета.

Оружие было представлено в рамках послания президента России к Федеральному собранию. Название было выбрано путем голосования на сайте Министерства обороны РФ.

Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации изделий сложной военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника - СССР (теперь России), Китая и в редких случаях других стран. Они используются для унификации иноязычных (для стран НАТО) наименований и замены действительного названия, которое могло оставаться неизвестным для военных НАТО на протяжении долгого времени. Слова должны быть запоминающимися, не представлять сложностей при передаче по техническим средствам связи.