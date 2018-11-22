Акции ОАК переданы Ростеху

Акции ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» переданы госкорпорации «Ростех». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Подписанным распоряжением оформляется решение о передаче госкорпорации находящихся в федеральной собственности 92,31% акций ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

ОАК принадлежат основные авиапредприятия России - АО «РСК "МиГ"», ПАО «Компания "Сухой"», ПАО «Туполев», АО «Ил», ПАО «Корпорация "Иркут"», а также научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и сборочные заводы в Москве, Ульяновске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Иркутске, Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре.