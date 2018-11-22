«Фабрика технологий» в Анапе: военный технополис «Эра» открыл двери своей лаборатории

Сегодня Владимир Путин завершит серию консультаций с военачальниками и менеджментом оборонно-промышленного комплекса. Заключительное совещание состоится в Анапе, после чего президент и министр обороны Сергей Шойгу отправятся в новую «Эру».

Так называется первый военный технополис, который российские военные построили рекордно короткие сроки - всего за пять месяцев. Фактически это наукоград, где уже разместились около 40 предприятий - в их числе филиалы крупных концернов, таких как «Калашников» и «Сухой». Много стартапов от молодых исследователей. Сфера деятельности максимально широкая - от робототехники и энергообеспечения до биоинженерии.

Например, здесь, в лаборатории, уже тестируют инновационный материал - аналог человеческой кожи.

«У нас есть искусственный аналог этой ткани, и это уже можно пересаживать пациентам, которым требуется такая процедура», - сказал начальник лаборатории тканевой инженерии НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Пантелеев.

Кроме того, по его словам ученых, занимающихся этим проектом, есть еще одна задача. Она заключается в отказе проведения экспериментов на животных и работе в этих целях на моделях тканей и различных органов.

В технополисе отмечают также, что работать на полную мощность «Эра» станет к 2020 году. К этому времени на территории центра одновременно смогут работать около двух тысяч человек.

Указ о создании технополиса «Эра» был подписан президентом РФ 25 июня 2018 года. Технополис расположен на Черноморском побережье Краснодарского края в Анапе.

Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.