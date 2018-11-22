Путин проведет совещание в военном технополисе «Эра»

Президент РФ Владимир Путин завтра проведет очередное совещание с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В Кремле сообщили, что встреча состоится на базе военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе. В ходе совещания будут рассмотрены вопросы реализации Государственной программы вооружений в части капитального строительства объектов военной инфраструктуры.

А пока встреча готовится, журналистам показали лабораторный кластер нового технополиса. Здесь уже сегодня активно трудятся не только сотрудники таких крупных крупных предприятий, как «Калашников», «Сухой» и «Уралвагонзавод», но и молодые исследовательские команды-стартапы.

Указ о создании технополиса «Эра» был подписан президентом РФ 25 июня 2018 года. Технополис расположен на Черноморском побережье Краснодарского края в Анапе. В нем проходят службу четыре научные роты военнослужащих численностью 160 военнослужащих, которые ведут здесь свою научную и изобретательскую деятельность.

Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

На высокотехнологичную продукцию ставка делается и в грядущей диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Этой теме Владимир Путин посвятил сегодняшнее совещание с руководством Минобороны и представителями предприятий оборонки.