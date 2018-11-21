Училище летчиков в Краснодаре получило новейшие самолеты Як-130

Учебная авиабаза Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова перевооружена на самолеты Як-130. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В настоящий момент к месту постоянной дислокации перебазировано десять единиц авиационной техники, тем самым ГОЗ-2018 на поставку авиатехники данного типа выполнен полностью», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В сообщении также говорится, что в ходе приемных работ на заводе-изготовителе авиационная техника была полностью проверена на земле и в воздухе и поставлена согласно гособоронзаказу 2018 года.

Як-130 - российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.