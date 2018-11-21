Путин обсудил с правительством будущее российского ОПК

Диверсификация оборонно-промышленного комплекса является одной из стратегических задач для России, а объем гражданской продукции ОПК должен достичь не менее 50% к 2030 году. Об этом заявил Владимир Путин в Сочи на совещании по развитию оборонной отрасли страны. Президент подчеркнул, что подобные действия позволят предприятиям уверенно работать, когда пройдет пик расходов на перевооружение армии и флота.

«Диверсификация ОПК - одна из ключевых, стратегических национальных задач. Мы должны с вами это понимать. Время пройдет, гособоронзаказ сократится. Что делать будем? От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России. И, что крайне важно, обеспечение бороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе, потому что эти мощности если не будут задействованы для производства оборонной продукции , они нам все равно будут нужны, их нежалеательно сокращать», - отметил Путин.

Президент напомнил, что от решения вопроса по диверсификации прямо зависит уверенное развитие экономики страны в целом. Чтобы не повторять печальный опыт девяностых годов, когда оборонные заводы делали кастрюли и чайники, необходимо уже сейчас понимать, какую высокотехнологичную, востребованную и конкурентную продукцию предприятия ОПК будут выпускать и как реализовывать.

На начальном этапе первыми покупателями, скорее всего, должны стать госкорпорации и органы власти. По плану, доля гражданской продукции к 2030 году составит не меньше 50%.

Некоторые крупные компании уже на несколько лет опережают график. Но случаи единичны. Чтобы твердо поставить оборонку на гражданские рельсы, нужно выстроить четкую систему управления и контроля.

Когда пик расходов на перевооружение армии пройдет и масштабы гособоронзаказа снизятся, диверсифицированные предприятия ОПК смогут работать без простоев, на полную мощность. Это защитит их финансово и даст новый толчок в развитии технологий.

Заключительное военное совещание пройдет завтра. Его участники переместятся из Сочи в Анапу. Там министр обороны Сергей Шойгу покажет президенту инновационный технополис «Эра». В уникальном научно-исследовательском комплексе, открытом два месяца назад на берегу черного моря, ученые и военнослужащие научных рот занимаются разработкой перспективных технологий для российской армии.