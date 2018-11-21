Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»

На базе ПО «Севмаш» в Северодвинске пройдет интеллектуальная игра «Теория корабля», в которой примут участие экипажи строящихся и действующих атомных подводных лодок «Тула», «Самара», «Братск», «Дмитрий Донской» и «Белгород». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К-329 «Белгород» - российский атомный подводный крейсер класса «Антей», предполагаемый носитель океанской многоцелевой системы вооружения «Посейдон».

«Посейдон» - российский беспилотник с ядерной силовой установкой, который был впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте текущего года во время его обращения к Федеральному собранию.

Название для аппарата определялось путем голосования на официальном сайте Минобороны РФ.