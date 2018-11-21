Назначен новый гендиректор РКЦ «Прогресс»

Новым генеральным директором АО «РКЦ "Прогресс"» избран Дмитрий Баранов, который ранее временно исполнял обязанности руководителя компании.

В пресс-службе РКЦ «Прогресс» уточнили, что контракт с предыдущим генеральным директором компании Александром Кириллиным был заключен в ноябре 2013 года на пять лет.

Ракетно-космический центр «Прогресс» является производителем ракет-носителей «Союз», также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. «Прогресс» входит в госкорпорацию «Роскосмос», а единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.