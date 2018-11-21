Путин назвал объемы выпуска гражданской продукции российским ОПК в 2020-х годах

Объем гражданской продукции предприятий ОПК к 2030 году должен достигнуть 50%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Ее доля в общем объеме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025-му дойти до 30%, а к 2030-му - до 50%», - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и членами правительства РФ, посвященном вопросу диверсификации производства продукции оборонно-промышленного комплекса.