Полет четырех Су-57 и переговоры летчиков: эксклюзивные кадры

На кадрах видно, как истребители идут друг за другом, соблюдая дистанцию всего в несколько метров. Это требует от летчиков огромного профессионализма и выдержки.

Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Серийное название Су-57 впервые официально озвучил главком ВКС Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда».

Ранее летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о боевом применении истребителей в Сирийской Арабской Республике.

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