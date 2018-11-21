Авиаполк в ЮВО получит еще одну партию истребителей Су-27СМ3

В настоящее время экипажи смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к освоению полученных ранее истребителей Су-27СМ3. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Предыдущая партия истребителей прибыла на один из аэродромов Южного военного округа 17 ноября.

Основное отличие Су-27СМ3 от базовой модели заключается в установке двигателей АЛ-31Ф-М1 с тягой 13 500 кгс, усиленной конструкции планера, дополнительных точках подвески вооружения.