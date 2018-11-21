Минобороны продлит сроки службы ракет «Сатана»

Тендер на продление сроков службы ядерных ракет «Сатана», «Тополь-М» и Ур-100Н объявило Минобороны России. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

«Выполнение мероприятий в обеспечение продленных сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165», - обозначено в наименовании объекта закупки.

Также тендер затрагивает выполнение бюллетеней доработок, технических заданий и ремонт оборудования на предприятиях промышленности.

Индексы 15П155 и 15П165 обозначают ракетные комплексы «Тополь-М» в мобильной и шахтной версиях, 15П118М - ракетные комплексы «Сатана», а 15П135 - УР-100Н.

На проведение работ выделено 938 миллионов рублей. Мероприятия по продлению сроков службы ракетных комплексов должны быть завершены до 10 ноября 2020 года.