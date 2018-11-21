В ВС РФ поставят улучшенные танки Т-72Б3М

Российская армия начала закупки модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Об этом сообщил главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков.

«Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А», - сказал Салюков.

Ранее обновленная версия танка была представлена на Международном военно-техническим форуме «Армия-2018». Как сообщается на официальной странице «Уралвагонзавода» в социальных сетях, этот танк является «одним из наиболее коммерчески успешных продуктов уральского холдинга».