Путин озвучил объем затрат на производство оружия в 2018 году

Около 1,5 триллиона рублей было выделено на производство российского оружия в 2018 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружений и военной техники были выделены значительные ресурсы, в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей», - заявил Путин на совещании по развитию вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин обсудил с представителями Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса исполнение гособоронзаказа и госпрограмму вооружений до 2027 года.

Также глава государства раскрыл количество новейшей техники, поступившей в войска.