Путин озвучил объем затрат на производство оружия в 2018 году
На серийное производство вооружений и военной техники было выделено почти 1,5 триллиона рублей.
Фото: Евгений Кузьмин, РИА "Новости"
Около 1,5 триллиона рублей было выделено на производство российского оружия в 2018 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружений и военной техники были выделены значительные ресурсы, в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей», - заявил Путин на совещании по развитию вооруженных сил.
Президент России Владимир Путин обсудил с представителями Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса исполнение гособоронзаказа и госпрограмму вооружений до 2027 года.
Также глава государства раскрыл количество новейшей техники, поступившей в войска.