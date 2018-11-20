Путин раскрыл количество новейшей техники, поступившей в войска

Российская армия с начала года получила 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию вооруженных сил.

«Отмечу, что в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются, при этом особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и постановке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших вооруженных сил на годы вперед», - сказал президент.

Путин отметил, что на серийное производство военной техники было выделено 1,5 триллиона рублей.

Он также призвал «детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа».