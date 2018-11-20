Российские бульдозеры используют в восстановлении сирийских дорог

Тяжелая российская техника поможет восстанавливать сирийские города. В Челябинск прибыла делегация из Дамаска, чтобы протестировать продукцию тракторного завода.

«Их интересует мощная техника, потому что масштабы разрушений потребуют тяжелых восстановительных работ. Поэтому они в первую очередь рассматривают самые мощные модели», - отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции корпорации «Уралвагонзавод» Борис Мягков.

Сирийская делегация намерена заключить оптовые контракты на поставку около 500 единиц техники.