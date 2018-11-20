Россия будет строить в Индии фрегаты проекта «Буревестник»
Россия заключила контракты с Индией на строительство четырех фрегатов проекта 11356 для индийских Военно-морских сил, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.
«Состоялось подписание контрактов на строительство в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356. Это еще одно важное событие в развитии российско-индийского ВТС», - сообщили журналистам в ведомстве.
Фрегаты проекта 11356Р - серия многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны. Могут бороться как с кораблями противника, так и с воздушными целями, боеспособны самостоятельно и в составе группы.
Эти корабли вооружены ударными ракетными комплексами, в том числе «Калибрами», торпедными комплексами и артиллерийской установкой А-190. Кроме того, на фрегате предусмотрено место для базирования вертолетов Ка-27.