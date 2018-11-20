Сверхзвуковой пассажирский самолет создадут в РФ за 2-3 года

Первый летный демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета будет создан в России за два-три года, сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало.

«Работа идет, мы надеемся, что в ближайшее время, года через два-три, получим полноценный летный демонстратор этого объекта», - заявил Сыпало журналистам.

Он также подчеркнул, что создание самолета будет вестись на базе тех технологий, которые уже были реализованы и в проекте Ту-144, и в проектах наших сверхзвуковых дальних стратегических бомбардировщиков.

Сыпало отметил, что вместе КБ Туполева ведется работа по отбору компоновок и в ближайшее время проект будет представлен на профильных выставках.

Создать на базе Ту-160 гражданский авиалайнер президент России Владимир Путин предложил в ходе своего визита на Казанский авиационный завод в январе.