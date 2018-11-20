Путин обсудит с Минобороны беспрецедентную программу перевооружения армии

Президент России Владимир Путин обсудит с представителями Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса исполнение гособоронзаказа и госпрограмму вооружений до 2027 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет о беспрецедентной программе перевооружения российской армии и ее оснащения новыми вооружениями», - сказал Песков.

По словам Пескова, на встрече будет обсуждаться банковское обеспечение, контроль, графики.

«Сегодня состоится седьмое совещание с руководящим составом Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Займутся темой реализации гособоронзаказа, на повестке дня - госпрограмма вооружений до 2027 года», - уточнил пресс-секретарь.

Кроме того, на повестке дня - ответные меры на выход США из ДРСМД, которые должны обеспечить национальные интересы России.