Путин обсудит с Минобороны беспрецедентную программу перевооружения армии
Президент России Владимир Путин обсудит с представителями Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса исполнение гособоронзаказа и госпрограмму вооружений до 2027 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Речь идет о беспрецедентной программе перевооружения российской армии и ее оснащения новыми вооружениями», - сказал Песков.
По словам Пескова, на встрече будет обсуждаться банковское обеспечение, контроль, графики.
«Сегодня состоится седьмое совещание с руководящим составом Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Займутся темой реализации гособоронзаказа, на повестке дня - госпрограмма вооружений до 2027 года», - уточнил пресс-секретарь.
Кроме того, на повестке дня - ответные меры на выход США из ДРСМД, которые должны обеспечить национальные интересы России.