Огненный наследник «Града»: в чем секрет боевого могущества РСЗО «Торнадо-Г»

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», которая пришла на смену РСЗО «Град», сегодня стоит на вооружении только российской армии. По своим боевым характеристикам эта система превышает все зарубежные аналоги. За счет чего удалось этого достичь, «Звезде» рассказал главный конструктор НПО «Сплав» Борис Белобрагин.

- Борис Андреевич, какими преимуществами обладает новая реактивная система залпового огня «Торнадо-Г»?

- Создана совершенно новая автоматизированная боевая машина на шасси «Урал-4320». Эта машина очень надежная, проверенная во всех условиях боевого применения. Впервые в данном классе систем применена автоматическая система управления наведением и огнем, в которой нам удалось создать самоориентирующуюся гироскопическую систему курсо- и креноуказания. То есть машина, еще находясь на марше, знает свое местонахождение в каждой точке движения и, прибыв на стартовую позицию, может через 20 секунд получить задачу, координаты цели, точно навестись и мгновенно открыть огонь. Кроме того, была создана принципиально новая система подготовки пуска. Все это позволило сократить расчет с четырех человек до трех.

- У «Торнадо-Г» появилась новая система наведения. В чем ее особенность?

- В этой системе осуществляется автоматический дистанционный ввод информации. Командир расчета, не выходя из кабины, имеет возможность ввести необходимую информацию в каждый из 40 реактивных снарядов. Поэтому каждый снаряд может лететь в нужную ему точку. Допустим, один снаряд может полететь на 20 километров, а другой - на 15 и решить необходимую задачу. На каждом стволе установлено устройство ввода информации, основанное на индукционном способе. И в каждый кассетный снаряд вводится информация, на какую дальность его пустить. Раньше на РСЗО «Град» нужно было вручную устанавливать время на дистанционной трубке каждого снаряда. А сейчас, не выходя из кабины, в течение нескольких секунд в каждый снаряд вводятся данные полетного задания.

- Какие боеприпасы используются в «Торнадо-Г»?

- В результате проведения опытно-конструкторской работы были созданы три типа снаряда, которые позволяют поражать различные цели. Впервые стали поражаться легкобронированные цели за счет использования кумулятивно-осколочных боевых элементов, которые с верхней плоскости - наиболее уязвимого места в любой бронетехнике - эффективно поражают любой из существующих за рубежом образцов бронированной техники. В одном реактивном снаряде размещается 70 таких боевых элементов. А учитывая, что в залпе 40 снарядов, то за один залп цель накрывают 2800 элементов. Впервые применен снаряд с отделяющейся головной частью, которая на стабилизирующем парашюте падает на землю практически отвесно. Благодаря этому обеспечивается высокая степень поражения. Данный снаряд превосходит существующие от семи до 14 раз. Создан моноблочный осколочно-фугасный снаряд, в котором используется взрывательное устройство с высотомером. Оно позволяет регулировать высоту и подрывать боеприпас или на высоте нескольких метров, или при столкновении с землей. Эта задача также решена впервые. Если мы возьмем двигатель, который был создан для снарядов к «Граду», то там применялось баллиститное твердое топливо. А в основу проектирования новых снарядов было положено смесевое твердое топливо, которое имеет энергетические характеристики, значительно превосходящие баллиститное топливо. За счет этого нам удалось в два раза уменьшить двигатель и увеличить боевую часть.

- Существуют ли зарубежные аналоги РСЗО «Торнадо-Г»?

- В настоящее время система «Торнадо-Г» не имеет аналогов за рубежом, хотя многие страны разрабатывают системы данного класса. Но по уровню автоматизации и боевой эффективности и по ряду средств для решения типовых задач, а также по возможностям поражения различных видов целей она не имеет аналогов и превосходит все существующие системы.