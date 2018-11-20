Летчик-испытатель рассказал о примении Су-57 в Сирии новых видов оружия
Летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о боевом применении истребителей пятого поколения в Сирийской Арабской Республике.
«Задача была показать самолет в деле, с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их применения. Применены они были достаточно успешно», - рассказал летчик в новом выпуске программы «Военная приемка».
Он также подчеркнул, что применению истребителей в Сирии предшествовала довольно длительная подготовительная работа.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео полета истребителей в Сирии. По сообщению российского военного ведомства, самолеты в САР совершили более десяти вылетов.
Самолеты получили боевое крещение в Сирийской Арабской Республике в феврале текущего года, где нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, истребители были направлены в САР для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей.
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55.