Летчик-испытатель рассказал о примении Су-57 в Сирии новых видов оружия

Летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о боевом применении истребителей пятого поколения в Сирийской Арабской Республике.

«Задача была показать самолет в деле, с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их применения. Применены они были достаточно успешно», - рассказал летчик в новом выпуске программы «Военная приемка».

Он также подчеркнул, что применению истребителей в Сирии предшествовала довольно длительная подготовительная работа.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео полета истребителей в Сирии. По сообщению российского военного ведомства, самолеты в САР совершили более десяти вылетов.

Самолеты получили боевое крещение в Сирийской Арабской Республике в феврале текущего года, где нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, истребители были направлены в САР для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55.