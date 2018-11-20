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Русские «чистильщики» ближнего космоса: «Тирада», «Нудоль» и «Контакт»

Алексей Абатуров
08:28 20.11.2018
Сенсационное заявление сделал недавно директор национальной разведки США Дэниел Коутс: уже в ближайшие несколько лет на вооружение армий России и Китая поступит противоспутниковое оружие.
Русские «чистильщики» ближнего космоса: «Тирада», «Нудоль» и «Контакт»
Фото: nasa.org

Идея создания такого оружия возникла 60 лет назад - одновременно с появлением первых образцов космических аппаратов (КА). Впрочем, пока в космосе не было ударных средств, не было и жизненно важной необходимости их уничтожения. Но 15 марта 2018 года Дональд Трамп объявил о создании в США Космических войск, а из бюджета Пентагона на эти цели было выделено 13 млрд долларов. В Америке открыто заговорили о «готовности вести войну в космосе, если это понадобится», пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Абатуров.

О том, что в России работают над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов. В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С». В августе этого года на форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку Минобороны России новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи «Тирада-2.3».

«Истребитель спутников»

Научно-исследовательские работы по теме «Истребитель спутников» стартовали в СССР в конце 1950-х годах, а первые эксперименты начались в 1960-х. Советские ученые взялись за создание системы противокосмической обороны (ПКО), которую сейчас отождествляют с космическим эшелоном СПРН. В решении этой сложнейшей задачи участвовали научные коллективы, которые возглавляли блестящие конструкторы - начальник ОКБ-41 (будущий ЦНИИ «Комета») академик Анатолий Савин, генерал-майор авиации Константин Власко-Власов и генеральный конструктор ОКБ-52 (ЦКБМ) Владимир Челомей. Идея советских ученых состояла в том, чтобы создать космический аппарат (по сути, тот же спутник), который выводил бы из строя или уничтожал взрывом вражеский ИСЗ. Программа получила название «Истребитель спутников» (ИС). Опытный комплекс был оснащен маневрирующими двигателями, радиоэлектронной и вычислительной аппаратурой, боевым зарядом, а несколько позже - радиолокационной (по другим данным - инфракрасной) головкой самонаведения. Читать далее…  

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