Три новых водолазных катера пополнят ТОФ до конца года

Три водолазных катера современных проектов до конца года планируется принять в состав спасательных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает пресс-служба флота.

«На ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" завершено строительство двух катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, которые будут проходить службу на Дальнем Востоке», - сообщили в пресс-службе ТОФ.

Катера уже прошли заводские и ходовые испытания, и скоро на одном из специализированных судов их доставляют во Владивосток. По прибытии они выполнят серию контрольных выходов, после чего пополнят аварийно-спасательный отряд ТОФ.

Стоит отметить, что корабли данных проектов предназначены для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в гаванях и прибрежных районах.

Катера этого проекта являются дальнейшим развитием серии проекта А160, построенной в 2010-2012 годах для Госморспасслужбы России. Работы с него можно выполнятьна глубине до 60 метров при волнении моря до трех баллов.