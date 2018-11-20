Производство модернизированного самолета Ил-96 запустили в Воронеже

Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

Как сообщили в ОАК, на завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации, а также параллельно осуществляется сборка элементов планера.

Ранее правительство выделило 1,32 миллиарда рублей на модернизацию производства Ил-96: его реконструкцию и техническое перевооружение производства.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М будет производиться на базе серийного самолета Ил-96.

Ключевое отличие данной модернизированной версии самолета от предыдущих вариантов станет увеличение длины фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А. Такая модернизация сделает лайнер более вместительным: теперь он сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Фюзеляж большого диаметра обеспечит пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах.

Ранее сообщалось, что презентация борта запланирована на конец 2019 года, серийный выпуск - в 2020 году.