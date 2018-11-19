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Сирийцы бегут с подконтрольной США территории в Дейр-эз-Зор

Виталий Акиньшин
18:39 19.11.2018
Более 21 тысячи сирийских беженцев вернулись домой через пункт пропуска «Сальхиях» в провинции Дейр-эз-Зор.
Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua Globallookpress

Пункт пропуска «Сальхиях» находится на левом берегу Евфрата. По некоторым данным, там еще остались разрозненные отряды ИГИЛ*. И именно поэтому сюда ежедневно приходят сотни людей.

На подконтрольной коалиции во главе с США территории перестрелки происходят едва ли не каждый день. Поэтому многие сирийцы предпочитают перебраться на подконтрольные правительственным силам земли.

«Конечно, здесь лучше жить. Здесь есть порядок, есть власть, которая знает, что нужно делать. И главное, ты знаешь, чего ожидать. Там могут прийти неизвестные вооруженные люди, что-то требовать. А здесь уже наступил мир», - рассказал местный житель Лейс.

По его словам, присутствие здесь российской военной полиции для местных - это гарант того, что территория безопасна и сюда можно совершенно спокойно приезжать.

Ежедневно через пункт пропуска приходят около 300 человек, тех, кто решил вернуться в свои дома или просто бежит от террористического беспредела. Тысячи людей, живущих по разные стороны линии разграничения, спустя несколько лет получили возможность ездить друг к другу в гости.

«Одной из приоритетных задач при восстановлении мирной жизни в Сирии является возвращение граждан в места прежнего проживания. Российская сторона оказывает всяческое содействие в решении этой задачи. Двадцать пятого августа 2018 года открыт и функционирует пункт пропуска "Сальхиях". Работа пункта осуществляется ежедневно. В течение суток через него проходит в среднем 1,5 тысячи человек. Всего с момента открытия в места своего довоенного проживания вернулась 21 тысяча 357 человек», - рассказал официальный представитель ЦПВС Владислав Никонов.

В самом Дейр-эз-Зоре, где боевики держались до последнего, идет масштабное восстановление. Большинство улиц уже расчищены. Ремонтируются школы и больницы, в домах восстановлена подача воды и электроэнергии. Практически каждый день в городе открываются небольшие магазины и лавки.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ

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