Новый космический грузовик разработан в России

Транспортный космический корабль повышенной грузоподъемности разработан в России. Об этом сообщил генеральный конструктор пилотируемых комплексов ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин.

«Грузоподъемность такого корабля составит 3,5 тонны», - заявил Микрин в ходе научно-практической конференции, посвященной 20-летию работы Международной космической станции.

Он уточнил, что данный корабль будет выводиться на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1».

В настоящее время российскими космическими грузовиками являются корабли серии «Прогресс». В июле 2018 года был осуществлен рекордный запуск грузового корабля к МКС - «Прогресс»-МС09 причалил к орбитальной станции через 3 часа 40 минут после старта с Земли. За это время «Прогресс» сделал всего два витка вокруг нашей планеты.